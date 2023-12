Calciomercato, Napoli e Salernitana in contatto per uno scambio

CalcioWeb

Si avvicina sempre di più l’inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato e le squadre del campionato di Serie A sono pronte a scatenarsi. In particolar modo inizia a muoversi il Napoli, alla ricerca di rinforzi per l’allenatore Walter Mazzarri.

La squadra azzurra continua a fare i conti con qualche assenza di troppo sugli esterni e il presidente De Laurentiis potrebbe correre ai ripari con l’arrivo di un altro calciatore: il nome è quello di Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Il classe 1995 è in grado di garantire corsa sulla fascia e anche qualche gol.

Potrebbe fare percorso inverso il centrocampista Diego Demme, alla ricerca di minutaggio per rilanciarsi. Le parti sono in contatto per valutare le formula dei trasferimenti.