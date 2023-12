Calciomercato Napoli, Samardzic e non solo: tutti i nomi per il centrocampo

CalcioWeb

“Tutte le colpe sono mie, mi assumo le responsabilità di quello che stiamo vivendo e quindi devo chiedere scusa ai napoletani per la nostra posizione in classifica. Il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto“. Con queste parole, dopo lo 0-0 contro il Monza, il presidente del Napoli, Aurelio De Larentiis ci ha messo la faccia.

Il momento attraversato dagli azzurri non è dei migliori. L’entusiasmo dello scudetto è ormai svanito da tempo, la squadra ha già cambiato due allenatori per il dopo Spalletti e non sembra aver trovato la quadra. Il patron dei partenopei è stato chiaro: il Napoli interverrà con decisione sul mercato di gennaio.

Calciomercato Napoli: sprint per Samardzic

Il primo nome sulla lista del Napoli, non è un segreto, è quello di Lazar Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese sarebbe dovuto partire già in estate, con destinazione Inter, ma alcune grane legate ai cambiamenti degli accordi presi fra entourage e nerazzurri hanno fatto saltare tutti. L’Udinese, per bocca del suo stesso allenatore Cioffi che ha ammesso di non volersi frapporre fra una big e il suo calciatore, si è già abituata all’idea di lasciarlo partire. Servono almeno 20 milioni, cifra che il Napoli ha incassato dalla cessione di Elmas al Lipsia (25 milioni).

Samardzic porta qualità, tecnica e gol a una mediana che potrebbe perdere Piotr Zielinski a parametro zero in estate. Un colpo non solo per il presente, ma anche in ottica futura. E probabilmente non sarà l’unico.

Calciomercato Napoli: tutti i nomi per la mediana

Il Napoli perderà, seppur temporaneamente, anche Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa. La sensazione è che, in ogni caso, il centrocampo dei partenopei vada rinforzato con almeno un’altra pedina che possa dare più sostanza. Boubakary Soumarè del Siviglia (in prestito dal Leicester) è un profilo che unisce muscoli e corsa, il suo prezzo dovrebbe essere inferiore ai 20 milioni di euro.

Nelle ultime ore è spuntato il nome di Emre Can del Borussia Dortmund: l’ex Juventus costa circa 20 milioni, percepisce oltre 4 milioni di ingaggio e ha 30 anni, parametri non proprio in linea con la filosofia del club azzurro.

Differente il profilo di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista dotato di ottima tecnica e visione di gioco, un regista moderno che, a dispetto di un passo non proprio da centometrista, garantisce anche copertura. Sarebbe una valida alternativa a Lobotka ma, in un 3-5-2 ‘mazzarriano’, potrebbe anche giocare insieme al play sloveno.