Carlo Ancelotti rinnova con il Real Madrid: il Brasile resta senza CT?

CalcioWeb

Sembrava dover essere l’ultima stagione di Carlo Ancelotti come allenatore del Real Madrid, prima della nuova avventura come CT di una Nazionale, e che Nazionale… il Brasile! Eppure, con il più classico dei botti di fine anno, arriva la notizia che cambia le carte in tavola: Carlo Ancelotti ha rinnovato con il Real Madrid fino al 2026.

Carlo Ancelotti rinnova con il Real Madrid: il comunicato ufficiale

“Il Real Madrid CF e Carlo Ancelotti hanno concordato di prolungamento del contratto del nostro allenatore fino al 30 giugno 2026.

Nelle sue cinque stagioni da allenatore del Real Madrid, ha vinto 10 titoli: 2 Champions League, 2 Mondiali per club, 2 Supercoppe Europee, 1 Campionato, 2 Copas del Rey e 1 Supercoppa spagnola.

Carlo Ancelotti è l’unico allenatore ad aver vinto 4 Coppe dei Campioni e quello ad aver ottenuto il maggior numero di vittorie nella storia di questa competizione (118), ed è anche il primo allenatore ad aver vinto i cinque maggiori campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna)“.

E il Brasile che fa?

Adesso il Brasile dovrà cambiare obiettivo. L’accordo, seppur di natura poco più che verbale, sembrava ormai definito, ma nelle ultime settimane sono cambiate un po’ di cose. In Brasile non hanno mai visto di buon occhio CT stranieri, ma forse per Ancelotti avrebbero fatto un’eccezione. La federazione verdeoro sta vivendo un momento alquanto caotico e il presidente Ednaldo Rodrigues è stato licenziato dalla Corte di Giustizia del Brasile per alcune irregolarità nella sua elezione. L’ormai ex numero 1 del calcio brasiliano era il primo sostenitore della candidatura di Ancelotti che, evidentemente, sembra essere decaduta.