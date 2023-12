Chiellini si ritira dal calcio? Arriva la decisione del difensore

CalcioWeb

La notizia era nell’aria da diversi giorni, adesso è arrivata un’altra conferma: Giorgio Chiellini ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato per iniziare una nuova carriera da dirigente. L’ex difensore della Juventus chiuderà la carriera il 31 dicembre, alla naturale scadenza del contratto con i Los Angeles Fc.

Chiellini chiuderà la stagione con 23 stagioni da professionista e il suo nome è legato principalmente alla Juventus e alla Nazionale italiana. Con il club bianconero ha disputato 17 stagioni per un totale di 561 presenze e 36 reti. In bacheca 9 scudetti consecutivi, 5 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane, più la vittoria di un campionato in MLS.

In Nazionale italiana ha collezionato 117 presenze di cui 22 da capitano. Il punto più alto è stato raggiunto con la vittoria di Euro2021 giocato da protagonista. Adesso il futuro dietro la scrivania, probabilmente alla Juventus.

“Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te ho percorso un percorso unico e indimenticabile. Ma ora è il momento di iniziare nuovi capitoli, affrontare nuove sfide e scrivere altre importanti ed entusiasmanti pagine di vita”, il messaggio del difensore sui social.