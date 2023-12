Come sta Zeman? L’aggiornamento dal primario del reparto di cardiologia

CalcioWeb

Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, è stato colpito da un lieve attacco ischemico transitorio, alla vigilia della partita di Coppa Italia di Serie C contro il Catania. La situazione è in miglioramento dopo la paura iniziale, come confermato da Stefano Guarracini, primario del reparto di cardiologia della clinica Pierangeli.

“Zeman ha accusato una lieve ischemia celebrale temporanea. La dottoressa Spada, medico sociale del Pescara, è stata bravissima a capirne i primi sintomi portandolo qui da noi in clinica. Attualmente è stabile, non presenta importanti deficit e adesso dobbiamo fare degli accertamenti per capire da dove sia arrivata questa ischemia celebrale e cosa dobbiamo fare”, le parole al Tg3 Abruzzo.

“Lui vorrebbe essere in panchina ad Ancona, è sempre a mille e naturalmente già non vorrebbe essere ricoverato”.