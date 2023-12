Consigli Fantacalcio, 14ª Giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare ruolo per ruolo

CalcioWeb

E’ alle porte l’inizio della 14ª Giornata del campionato di Serie A. Il turno si apre con l’anticipo del venerdì tra Monza e Juventus in un match che preannuncia motivi di grande interesse. I bianconeri sono seri candidati per lo scudetto, la squadra di Palladino è una bella sorpresa della stagione. Genoa-Empoli è il primo scontro salvezza del turno, poi Lazio-Cagliari e Milan-Frosinone.

Il lunch match di domenica mette di fronte Lecce-Bologna, poi Fiorentina-Salernitana e Udinese-Verona. Alle 18 la sfida scoppiettante tra Sassuolo e Roma con i giallorossi chiamati a confermare le ambizioni di alta classifica. In serata Napoli-Inter. Lunedì il posticipo Torino-Atalanta. Ecco tutti i consigli di CalcioWeb.

Portieri

Chi schierare

Maignan è un super portiere e contro il Frosinone potrebbe mantenere la porta inviolata. Qualche rischio in più per Szczesny contro il Monza, ma è comunque una soluzione da provare con discreta possibilità di successo. Il terzo nome affidabile è quello di Provedel nel match casalingo della Lazio contro il Cagliari.

Chi evitare

Il rendimento di Rui Patricio della Roma è stato altalenante e il match contro il Sassuolo si preannuncia ricco di gol. Il big match tra Napoli e Inter potrebbe ‘regalare’ malus ai portieri Gollini e Sommer.

Difensori

Chi schierare

Bremer della Juventus potrebbe sfruttare le palle inattive nel match contro il Monza, così come Tomori nella sfida casalinga del Milan contro il Frosinone. Merita un’occasione anche Milenkovic in Fiorentina-Salernitana.

Chi evitare

Attenzione ai difensori di Napoli e Inter, in particolar modo Natan e Juan Jesus da una parte e de Vrij dall’altra. Si preannuncia una giornata difficile anche per Mancini e Ndicka della Roma.

Centrocampisti

Chi schierare

Locatelli potrebbe sfruttare il tiro della distanza nel match in trasferta contro il Monza, così come Malinovskyi contro l’Empoli. Luis Alberto potrebbe sbloccare Lazio-Cagliari, fiducia in Bonaventura contro la Salernitana.

Chi evitare

Cristante e Paredes della Roma potrebbero faticare contro il centrocampo del Sassuolo. Per lo stesso motivo Lobotka e Zielinski rischiano di pagare la qualità e gli inserimenti dei calciatori dell’Inter.

Attaccanti

Chi schierare

Chiesa è in grado di pungere in contropiede contro il Monza. Torna Retegui (forse a partita in corso) ed è in grado di trascinare il Genoa contro l’Empoli. Ciro Immobile è sempre una certezza, Pulisic può sfruttare l’occasione contro il Frosinone. Infine spazio a Lukaku.

Chi evitare

Qualche dubbio sugli attaccanti Zapata e Scamacca nel posticipo del lunedì. Petagna potrebbe faticare nella gara in trasferta contro la Lazio, punto interrogativo anche sull’impiego di Defrel.