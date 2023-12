Consigli Fantacalcio, 15ª giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

CalcioWeb

Si avvicina l’inizio della 15ª giornata del campionato di Serie A e tutti gli occhi sono puntati sul big match tra Juventus e Napoli. Gara in trasferta per la Lazio sull’insidioso campo dell’Hellas Verona, poi un’altra partita di altissimo livello tra Atalanta e Milan. In serata la capolista Inter contro l’Udinese.

Nel lunch match in campo Frosinone e Torino in una partita tra due squadre protagoniste di un ottimo percorso. Poi Monza-Genoa e Salernitana-Bologna. La Roma è una seria candidata alla Champions League e dovrà vedersela contro la Fiorentina. Lunedì i due posticipi Empoli-Lecce e Cagliari-Sassuolo. Ecco tutti i consigli del fantacalcio di CalcioWeb.

Consigli Fantacalcio, 15ª giornata di Serie A

PORTIERI

CHI SCHIERARE: Sommer è in un momento magico e contro l’Udinese potrebbe mantenere la porta inviolata. Puntiamo ancora una volta sull’estremo difensore Provedel, decisivo contro il Cagliari, e chiamato dalla trasferta contro il Verona.

CHI EVITARE: la partita tra Roma e Fiorentina potrebbe regalare tanti gol e portare malus a Rui Patricio. Dubbi anche su Szczesny e Maignan, chiamati dalle partite difficili contro Napoli e Atalanta.

DIFENSORI

CHI SCHIERARE: Simone Inzaghi è pronto a giocarsi la carta Carlos Augusto e l’ex Monza è in grado di garantire bonus con assist o gol. Poi due sorprese: Posch del Bologna contro la Salernitana e la conferma di Kristensen nella Roma.

CHI EVITARE: Theo Hernandez potrebbe trovare difficoltà nel ruolo di centrale contro l’Atalanta. Attenzione anche ai possibili malus per i difensori della Juventus, in particolar modo Bremer e Danilo.

CENTROCAMPISTI

CHI SCHIERARE: Colpani è una certezza e contro il Genoa potrebbe timbrare il cartellino. Ottimo momento anche per Guendouzi della Lazio, in grado di confermarsi anche in zona realizzativa. In campo anche Calhanoglu e la sorpresa Vlasic del Torino.

CHI EVITARE: Il milanista Reijnders rischia di andare in difficoltà contro il centrocampo dell’Atalanta. Locatelli e Lobotka potrebbero faticare, Samardzic è forte ma contro l’Inter la partita si preannuncia in salita.

ATTACCANTI

CHI SCHIERARE: puntiamo sulla voglia di riscatto di Osimhen contro la Juventus. Ovviamente in campo Lautaro contro l’Udinese e Immobile a Verona, la sorpresa potrebbe essere Muriel.

CHI EVITARE: Beltran è in un buon momento ma la Fiorentina è reduce da 120 minuti in Coppa Italia e potrebbe pagare sotto l’aspetto fisico. Qualche dubbio anche su Giroud contro l’Atalanta e Vlahovic contro il Napoli.