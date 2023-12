Consigli Fantacalcio, 16ª giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

CalcioWeb

Il campionato di Serie A entra sempre più nel vivo ed è in arrivo la 16ª giornata del massimo torneo italiano. Il turno si apre con la trasferta della Juventus sul campo del Monza con il chiaro obiettivo per la squadra di Massimiliano Allegri di lottare per lo scudetto. La giornata di sabato si apre con Lecce-Frosinone, poi Napoli-Cagliari e Torino-Empoli.

Domenica il lunch match importantissimo tra Milan e Monza, poi Fiorentina-Verona e Udinese-Sassuolo. Alle 18 la gara scoppiettante tra Bologna e Roma, in serata il big match Lazio-Inter. Lunedì chiude Atalanta-Salernitana.

Consigli Fantacalcio, 16ª giornata di Serie A

Portieri

Chi schierare: Maignan si è confermato in un momento eccezionale contro il Newcastle e potrebbe mantenere la porta inviolata contro il Monza. Spazio anche a Terracciano contro il Verona e Musso contro la Salernitana.

Chi evitare: il big match Lazio-Inter potrebbe portare malus alla coppia Provedel-Sommer, qualche rischio anche per Szczesny e soprattutto Rui Patricio a Bologna.

Difensori

Chi schierare: lo juventino Gatti è in grande forma dal punto di vista realizzativo e potrebbe confermarsi contro il Genoa. Puntiamo anche sul granata Buongiorno contro l’Empoli, Tomori contro il Monza e Scalvini contro la Salernitana.

Chi evitare: il romanista Mancini potrebbe trovare grosse difficoltà contro l’attacco del Bologna. qualche dubbio anche sulla coppia del Sassuolo (Erlic-Ferrari) e il reparto arretrato dell’Udinese.

Centrocampisti

Chi schierare: Bonaventura contro il Verona è in grado di timbrare il cartellino. Kostic contro il Genoa potrebbe regalare gol o assist, occhio anche Zielinski contro il Cagliari e ovviamente Koopmeiners dell’Atalanta. Dentro anche Samardzic dell’Udinese.

Chi evitare: Colpani è il calciatore più forte del Monza ma contro il Milan si preannuncia una partita principalmente di sacrificio. A rischio (cartellino) anche i centrocampisti della Roma con Cristante e Paredes i principali indiziati.

Attaccanti

Chi schierare: lo juventino Chiesa è in grado di pungere in contropiede contro il Genoa. Puntiamo sul ritorno al gol di Soulé, poi Osimhen, Zapata e Giroud.

Chi evitare: partita emotivamente complicata per Colombo del Monza, contro il Milan (proprietario del cartellino) e in un palcoscenico come San Siro. Belotti potrebbe faticare contro il Bologna, Dia non sembra nelle migliore condizioni.

