Consigli Fantacalcio, 18ª giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

Si gioca la 18ª giornata del campionato di Serie A e lo spettacolo si preannuncia di altissimo livello. Subito in campo il Napoli nel match casalingo contro il Monza, sfida interessante anche tra Fiorentina e Torino. In serata trasferta dell’Inter sul campo del Genoa, poi Lazio-Frosinone.

Sabato di grande spettacolo con la sfida nel lunch match tra Atalanta e Lecce. Alle 15:00 Cagliari-Empoli e Udinese-Bologna, alle 18:00 il Milan chiamato alla vittoria contro il Sassuolo e lo scontro salvezza Verona-Salernitana. Chiude il big match Juventus-Roma. Ecco tutti i Consigli di CalcioWeb.

Consigli Fantacalcio, 18ª giornata di Serie A

PORTIERI

CHI SCHIERARE: Puntiamo tutto sulla voglia di riscatto di Maignan del Milan dopo il passo contro la Salernitana. Provedel della Lazio è ormai una certezza, in campo senza dubbi anche Sommer contro il Genoa.

CHI EVITARE: il big match tra Juventus e Roma potrebbe portare malus per i due portieri Szczesny e Rui Patricio. Si preannuncia una partita insidiosa anche per Meret del Napoli contro il pericoloso Monza.

DIFENSORI

CHI SCHIERARE: Theo Hernandez potrebbe sbloccarsi contro una squadra propositiva come il Sassuolo. Sempre in campo i calciatori con qualità nel gioco aereo come Milenkovic della Fiorentina, Acerbi dell’Inter e Gatti o Bremer della Juventus. Anche Rrahmani si è dimostrato pericoloso.

CHI EVITARE: D’Ambrosio del Monza rischia malus e un brutto voto contro i forti attaccanti del Napoli. Dubbi anche sulla presenza di Dragusin contro l’Inter e dei centrali della Roma contro la Juventus.

CENTROCAMPISTI

CHI SCHIERARE: la qualità di Zielinski potrebbe fare la differenza contro il Monza. Occhi agli inserimenti di Mkhitaryan contro il Genoa e Pasalic contro il Lecce. Fiducia anche in Guendouzi, Koopmeiners e Samardzic contro il Bologna.

CHI EVITARE: Paredes della Roma rischia di pagare la partita dell’ex con una prestazione sottotono, rischio malus anche per Cristante e poi Gagliardini del Monza contro il Napoli.

ATTACCANTI

CHI SCHIERARE: Kvara è in grado di ‘spaccare’ la partita contro il Monza. Pochi dubbi sulla pericolosità di Muriel contro il Lecce, Zirkzee contro l’Udinese e Thuram contro il Genoa. Puntiamo sulla coppia del Milan formata da Giroud e Leao contro il Sassuolo.

CHI EVITARE: si preannuncia una partita difficile per l’attaccante Pinamonti contro il Milan. Dubbi anche sulla coppia Gudmundsson-Retegui contro la forte difesa dell’Inter.