Coppa d’Africa, scandalo Senegal: campioni in carica con il CT senza stipendio

La Coppa d’Africa si avvicina ma la ‘pubblicità’ non è delle migliori. In casa Senegal, formazione campione in carica della competizione, sembra che si stia consumando un vero e proprio scandalo. Protagonista, suo malgrado, il CT Aliou Cissè, artefice dei recenti successi dei ‘Leoni del Teranga’, le cui dichiarazioni hanno gettato ombre sulla federazione.

Coppa d’Africa: il CT del Senegal senza stipendio da 6 mesi

Negli ultimi giorni, una notizia particolare ha scosso l’opinione pubblica sportiva del Senegal. Lo stesso CT Aliou Cissè ha rivelato di non percepire alcuno stipendio da 6 mesi. Stessa sorte per il suo staff. La Federazione è in ritardo con i pagamenti e il CT della nazionale che dovrà difendere il titolo di Campioni d’Africa rischia di presentarsi ‘gratuitamente’ in panchina il prossimo 13 gennaio.