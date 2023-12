Coppa Italia, Lazio-Genoa: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Torna la Coppa Italia ed è alta l’attesa per le partite degli ottavi di finale. Nel primo match in campo Lazio e Genoa, due squadre ambiziose ed in grado di togliersi grandi soddisfazioni. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dalla vittoria casalinga contro il Cagliari, ma deve fare i conti con il caso Vecino. La compagine di Alberto Gilardino è stata protagonista di un buon inizio di stagione e nell’ultima partita in Serie A è arrivato un pareggio contro l’Empoli.

Lazio-Genoa: probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Sepe; Hysaj, Patric, Gila, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Kamada; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Provedel, Mandas, Lazzari, Ruggeri, Kamenovic, Marusic, Rovella, Basic, Fernandes, Gonzalez, Pedro, Immobile.

GENOA (3-5-2): Leali; De Winter, Vogliacco, Matturro; Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Martin; Malinovskyi, Puscas. Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Sommariva, Calvani, Pittino, Dragusin, Sabelli, Vasquez, Galdames, Messias, Fini, Papadopoulos, Arboscello, Retegui.

Lazio-Genoa: orario

La sfida di Coppa Italia Lazio-Genoa, valida per gli ottavi di finale, è in programma martedì 5 dicembre, alle 21:00 allo stadio Olimpico.

Lazio-Genoa: pronostico

Lazio-Genoa GG – La squadra di Sarri è leggermente favorita e davanti al pubblico amico potrebbe arrivare una bella vittoria. Il Genoa, però, è in grado di mettere in difficoltà gli avversari in ripartenza ed un gol in trasferta è da provare.

Lazio-Genoa: diretta tv

Lazio-Genoa, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity+.