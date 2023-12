Cristiano Ronaldo si toglie i sassolini dalle scarpe: adesso merita le scuse

CalcioWeb

Cristiano Ronaldo è stato uno dei calciatori più forti della storia del calcio e continua a confermarsi un attaccante in grado di fare la differenza. Nonostante alcune prestazioni straordinarie e un contributo significativo, il portoghese è stato spesso criticato per il rendimento personale e di squadra. Il confronto costante con Messi ha aggiunto pressione e attenzione mediatica.

Tuttavia, il trasferimento di Ronaldo all’Al Nassr sembra avergli dato nuova linfa vitale. La doppietta contro l’Al Ittihad è stata la ciliegina sulla torta in una serie di prestazioni eccezionali che lo hanno visto segnare con regolarità.

Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore dell’anno solare 2023

Con la doppietta nel match contro l’Al Ittihad, il portoghese ha raggiunto un risultato eccezionale: è il miglior marcatore dell’anno solare 2023. Sono addirittura 53 i gol realizzati dal calciatore dell’Al Nassr, uno in più della coppia Mbappé-Kane e tre in più di Haaland. Il 38enne potrebbe addirittura staccare i rivali nell’ultimo match dell’anno contro l’Al-Taawon, in programma sabato 30 dicembre alle 19:00. Per Mbappé e Kane il 2023 è sicuramente finito, l’unico dubbio riguarda Haaland. Il Manchester City dovrà affrontare ancora due partite nel mese di dicembre, ma il norvegese è alle prese con un problema fisico.

Cristiano Ronaldo, gli obiettivi per il futuro

La carriera di Cristiano Ronaldo è stata caratterizzata dalla costante ricerca di nuovi traguardi, record e della perfezione in ogni singolo dettaglio. La sua determinazione, l’etica del lavoro e il talento straordinario lo hanno portato ai livelli più alti.

La stagione è ancora lunga e il distacco dell’Al Nassr dalla vetta della classifica occupata dall’Al-Hilal è di appena 7 punti. Cristiano Ronaldo non ha intenzione di fermarsi, continua ad allenarsi per confermarsi al vertice e punta al massimo risultato personale e di squadra. E adesso merita anche le scuse dopo qualche giudizio forse troppo affrettato…