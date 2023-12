Dani Alves, stabilita la data del processo per stupro

CalcioWeb

E’ un momento difficilissimo per Dani Alves, chiamato a rispondere ad accuse pesanti. E’ previsto per il prossimo 5 febbraio il processo per stupro a Barcellona dell’ex Juventus e Psg, attualmente in carcere preventivo. E’ quanto comunicato in una nota del Tribunale regionale della Catalogna.

Il calciatore brasiliano è accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza con riferimento ad un episodio del 2022 in una discoteca. La Procura ha chiesto una condanna di 9 anni di carcare per il brasiliano, che si trova in condizione di custodia cautelare.