El Bilal Touré pre-convocato per la Coppa d’Africa? La posizione dell’Atalanta

L’arrivo in Italia è stato nettamente condizionato da un brutto infortunio. Il riferimento è a El Bilal Touré, calciatore dell’Atalanta. Il 22enne non risulta preconvocato dal Mali in vista della Coppa d’Africa in Costa d’Avorio. Il club nerazzurro non ha ricevuto l’e-mail ufficiale di pre-convocazione che sarebbe dovuta arrivare entro il 17 dicembre. I preconvocati in casa Atalanta risultano il nigeriano Ademola Lookman e lo zambiano Mannah Chiwisa.

El Bilal Touré è considerato un calciatore di grandissima prospettiva. Arrivato in Italia dall’Almeria per 31 milioni di euro, non ha ancora esordito in Serie A per la rottura dell’inserzione prossimale del tendine del muscolo retto femorale della coscia destra durante l’amichevole con la Juventus a Cesena il 12 agosto scorso.