Empoli, Elia Caprile non gioca: pronto il ritorno nel campionato di Serie B

Il portiere Elia Caprile è considerato di grande talento ed è pronto a diventare un pezzo pregiato della prossima sessione di calciomercato. Attualmente all’Empoli, l’estremo difensore non è un titolare, chiuso dalle grandi prestazioni di Berisha.

Portiere classe 2001, è considerato uno dei migliori in prospettiva ed è finito nel mirino di diversi club. Nel corso della carriera ha indossato le maglie delle Giovanili del Chievo, l’Under 21 del Leeds e la Pro Patria. Il salto di qualità si è registrato al Bari. Poi il passaggio all’Empoli, in Serie A, in prestito dal Napoli.

Il portiere è stato contattato per il ritorno al Bari e potrebbe mettersi a disposizione della squadra già a gennaio.