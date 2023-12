Empoli-Lazio: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Si torna in campo, appena prima di Natale, con la 17ª Giornata di Serie A. Si gioca eccezionalmente di venerdì e sabato. La gara che apre il nuovo turno del massimo campionato italiano sarà quella fra Empoli e Lazio. Toscani alla ricerca di punti per allontanare la zona retrocessione, capitolini che non possono perdere ulteriore terreno dalla zona europea. Vediamo i dettagli della sfida.

Empoli-Lazio: probabili formazioni

Empoli (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Empoli-Lazio: l’orario

La partita Empoli-Lazio, valida per la 17ª Giornata di Serie A, è in programma venerdì 22 dicembre, alle ore 18:30, allo stadio “Castellani” di Empoli.

Empoli-Lazio: il pronostico

Andamento altalenante per la Lazio che in campionato ha ottenuto appena una vittoria nelle ultime 5 gare. I biancocelesti devono iniziare a macinare punti se non vogliono, definitivamente, staccarsi dal treno europeo. Con 28 gol subiti l’Empoli è la quarta peggior difesa del campionato, in casa ha il peggior rendimento (8 partite, 5 punti, 1 vittoria). I toscani proveranno a racimolare qualche punto utile per la salvezza, i capitolini non possono sbagliare. Ci fidiamo del loro attacco: MG 1-3 Ospite.

Empoli-Lazio: la diretta tv

Empoli-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).