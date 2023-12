Empoli-Lecce, papera clamorosa di Berisha: la palla passa in mezzo alle gambe | VIDEO

CalcioWeb

In una giornata di Serie A segnata da splendidi gol che verranno riproposti per molto tempo negli highlights, anche quanto accaduto in Empoli-Lecce avrà un posto speciale nelle compilation della Serie A. Purtroppo per Etrith Berisha, non si parla di classifiche di merito ma di quelle degli errori più clamorosi del campionato.

Empoli-Lecce: la papera di Berisha

Superata l’ora di gioco, la partita fra Empoli e Lecce non ne voleva sapere di sbloccarsi. Serviva un episodio che, purtroppo per i toscani, è risultato alquanto clamoroso. Un tiro audace di Banda, da fuori area, è stato calcolato male da Berisha che ha mancato la presa, il pallone gli è finito in mezzo alle gambe e poi in rete. La più classica delle papere. L’estremo difensore albanese si è potuto, almeno in minima parte, consolare con il fatto che l’Empoli è riuscito a strappare 1 punto grazie all’autogol di Rafia (altro episodio sfortunato della partita) che ha fatto terminare la gara sull’1-1.

La frappe sur puissante de Banda qui trompe Berisha ! #EmpoliLecce pic.twitter.com/RXhSx0GaTx — Actualité – Serie A (@ActualiteSerieA) December 11, 2023