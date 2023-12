Empoli-Lecce: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La 15ª Giornata di Serie A prosegue fino a lunedì con ben 2 partite. La prima, alle 18:30, vedrà sfidarsi Empoli e Lecce, partita importantissima per la zona salvezza. Un vero e proprio scontro diretto fra due squadre che hanno bisogno di punti per cercare di staccarsi dalle zone più calde della classifica. Ed è risaputo: contro una diretta concorrente, i punti raccolti ‘valgono doppio’.

Probabili formazioni Empoli-Lecce

Empoli (4-3-2-1): Berisha; Bereszyński, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Cambiaghi, Cancellieri; Caputo.

All. Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pezzella

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Piccoli, Banda. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Kaba

Orario Empoli-Lecce

La partita Empoli-Lecce, valida per la 15ª Giornata di Serie A, è in programma lunedì 11 dicembre, alle ore 18:30, allo stadio Castellani di Empoli.

Pronostico Empoli-Lecce

Tra Empoli e Lecce ci aspettiamo una gara da giocare a viso aperto, in palio ci sono pesanti punti salvezza. L’Empoli concede tanto (terza peggior difesa del campionato), ma in casa dovrà provare a costruire la propria permanenza in Serie A. Il Lecce, dopo un inizio di stagione formato Europa, sembra aver tirato il freno a mano. I 16 gol fatti e i 19 subiti rendono i salentini, uniti ai 26 subiti dai toscani, ci fanno optare per il segno GG.

Diretta tv Empoli-Lecce

Empoli-Lecce sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).