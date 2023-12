Esonero Pioli, ore di riflessione in casa Milan: cosa sta succedendo

CalcioWeb

Natale amaro in casa Milan. La partita contro la Salernitana, ultima in classifica, in piena crisi e con 3 sconfitte nelle ultime 3 gare, sembrava l’occasione ideale per dare continuità al successo di Monza e passare le feste al terzo posto. Ma la gara di ieri sera all’Arechi stava per trasformarsi in un’amara sconfitta evitata solo dal 2-2 segnato da Jovic in pieno recupero.

Milan, ore di riflessione su Stefano Pioli

A finire sul banco degli imputati è stato Stefano Pioli. Squadra slegata, un secondo tempo giocato su standard ben lontani da quelli ai quali il Milan aveva abituato nei momenti migliori, senza andare a scomodare per forza i paragoni con il Milan dello scudetto. Leao e Theo Hernandez spenti, Maignan disattento sul secondo gol, infortuni che continuano a bersagliare la rosa (ieri ko Tomori e Kjaer). Nel post gara le dichiarazioni remissive di Pioli sono sembrate quasi una resa alle difficoltà del momento.

Le valutazioni di Cardinale

Il patron Cardinale, il consigliere Ibrahimovic e la coppia Furlani-Moncada, secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, starebbero facendo delle valutazioni sul momento della squadra. Il Milan è ancora terzo, ma l’Inter sembra già imprendibile a dicembre. L’eliminazione dalla Champions League pesa sportivamente ed economicamente. Negli auguri di Natale ai tifosi, Cardinale si è detto “insoddisfatto” dei risultati fin qui ottenuti.

L’idea del Milan era quella di continuare con Pioli fino a giugno e poi, in base ai risultati, valutare un probabile addio. Ma viste le difficoltà di questo inizio di stagione, che richiamano in qualche modo quelle dell’anno passato, la posizione di Stefano Pioli resta in bilico. Se la squadra, fin qui sempre compatta, dovesse staccarsi definitivamente dal tecnico, sarà addio immediato. La decisione finale resta in mano a Cardinale.