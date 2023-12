Paura per Lavezzi, shock dall’Uruguay: in ospedale dopo essere stato accoltellato

CalcioWeb

Una notizia shock e contornata da un velo di mistero arriva dall’Uruguay. Sono ore di apprensione per tutti i fan di Ezequiel Lavezzi, ex calciatore argentino visto in Italia con la maglia del Napoli. Secondo il quotidiano “El Observador”, Lavezzi sarebbe stato ricoverato in ospedale in seguito a un accoltellamento.

Lite familiare?

Secondo quanto sarebbe stato confermato dalla questura di Maldonado, ‘El Pocho’ sarebbe ricoverato presso l’ospedale di punta del Este. Il motivo dell’aggressione sarebbe da ricondurre a una lite familiare, apparentemente per una questione legata al denaro. Stando a quanto comunicato dalla Polizia, al momento dell’aggressione Lavezzi si trovava a una festa a Josè Ignacio. Pare che la chiamata all’ospedale sia arrivata alle 5 del mattino: ad accompagnare l’ex esterno del Napoli sarebbe stata la fidanzata. Oltre alla lesione da accoltellamento, pare che Lavezzi sia arrivato all’ospedale anche con una clavicola fratturata.

La famiglia fa chiarezza

La famiglia ha commentato le voci che vedrebbero un parente di Lavezzi ad averlo colpito con un coltello. Secondo German Garcia di “Tycsports”, sembra che Lavezzi sia caduto dalla scala mentre era intento a cambiare una lampadina e cadendo abbia urtato un mobile procurandosi la frattura della clavicola e un taglio all’addome.