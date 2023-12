Favola Saarbrucken: dopo il Bayern fa fuori anche il Francoforte!

CalcioWeb

Una bella favola in Germania: il riferimento è all’FC Saarbrucken, considerata una vera e propria ammazzagrandi. Il club milita in Dritte Bundesliga, l’equivalente della nostra Serie C. L’ultima impresa è arrivata contro il Francoforte nella gara degli ottavi di finale della DFB Pokal.

La partita si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol realizzati nella ripresa da Kai Brunker e Luca Kerber. Il percorso della squadra tedesca è stato impressionante: dall’impresa Karlsruher al successo miracoloso contro la corazzata Bayern Monaco. Ora il Saarbrucken, ai quarti di finale, incontrerà la vincente tra Stoccarda e Borussia Dortmund.