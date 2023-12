Fiorentina-Salernitana: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La giornata di Serie A regala la sfida tra Fiorentina e Salernitana, valida per il 14° turno. La squadra di Vincenzo Italiano è reduce dalla vittoria in Conference League ed è una delle squadre più importanti del campionato. Occupa l’8ª posizione e dovrà riscattare la sconfitta contro il Milan. La Salernitana è tornata in corsa dopo l’arrivo di Filippo Inzaghi e nell’ultima partita è arrivata una vittoria importantissima contro la Lazio.

Fiorentina-Salernitana: probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Castrovilli, Dodò

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ochoa, Tchaouna

Fiorentina-Salernitana: orario

La sfida di Serie A Fiorentina-Salernitana, valida per 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 3 dicembre, alle 15:00 allo stadio Franchi.

Fiorentina-Salernitana: pronostico

Momento complicato per la Fiorentina. I toscani hanno raccolto 1 vittoria e 4 sconfitte nelle ultime 5 giornate di campionato e devono, necessariamente, invertire il trend. L’occasione di farlo contro la Salernitana, in casa al Franchi, è ghiotta. Per la Salernitana appena 1 punto nelle ultime 5 gare in trasferta, 0 vittorie, appena 2 punti raccolti in 6 gare, 4 gol fatti e 11 subiti. Numeri poco incoraggianti. Segno 1.

Fiorentina-Salernitana: diretta tv

Fiorentina-Salernitana sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).