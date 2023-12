Fiorentina-Torino: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La Serie A torna in campo per la 18ª giornata del campionato e sono in arrivo indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Il turno si apre con la sfida tra Fiorentina e Torino in una partita che preannuncia grande spettacolo. In particolar modo i viola sono in lotta per obiettivi molto importanti e nell’ultima partita si è registrato il blitz sul campo del Monza. La squadra di Juric è reduce dal pareggio contro l’Udinese.

Fiorentina-Torino: probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Sottil, Barak, Ikoné; Beltran.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Nico Gonzalez

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Linetty, Schuurs

Fiorentina-Torino: l’orario

Fiorentina-Torino, valida per la 18ª Giornata di Serie A, è in programma venerdì 29 dicembre, alle ore 18:30, allo stadio Franchi.

Fiorentina-Torino: il pronostico

La Fiorentina affronta il Torino sulla scia di 4 risultati utili consecutivi per alimentare il sogno Europa. I toscani sono quinti a un punto dal Bologna quarto. La gara contro il Torino, anch’esso in scia di 4 risultati utili consecutivi, non si presenta semplice, ma fra le mura amiche del Franchi è lecito aspettarsi punti. 1X dunque, in combo con l’Under 4.5 vista la propensione del Torino a segnare e concedere poco.

Fiorentina-Torino: la diretta tv

Fiorentina-Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).