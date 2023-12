Il Gabbione di Livorno distrutto da una mareggiata: era il campetto preferito di Allegri

CalcioWeb

Livorno in ginocchio per l’ondata di maltempo che sta imperversando in queste ore. Il forte vento che ha colpito il lungomare toscano ha danneggiato anche uno dei luoghi storici dello sport cittadino, il famoso Gabbione dei Pancaldi.

Il campetto, tanto caro all’allenatore della Juventus Max Allegri, è andato distrutto a causa di una mareggiata causata delle forti raffiche di libeccio (quasi 60 nodi). Come si può vedere nelle foto che circolano sui social, uno dei due lati orizzontali del campo, quello esposto al mare, è crollato a causa della forza delle onde.