Genoa-Empoli: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

E’ arrivato il momento della 14ª giornata del campionato di Serie A e sono in arrivo indicazioni importanti anche per la zona salvezza. In particolar modo è alta l’attesa per la gara tra Genoa e Empoli, due squadre protagoniste di un momento dai due volti. La squadra di Alberto Gilardino è reduce dalla sconfitta contro il Frosinone, quella di Andreazzoli dal ko casalingo contro il Sassuolo.

Genoa-Empoli: probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Malinovskyi, Puscas.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bani, Ekuban, Gudmundsson, Retegui, Strootman

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Baldanzi, Pezzella

Genoa-Empoli: orario

La sfida di Serie A tra Genoa-Empoli, valida per 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 2 dicembre, alle 15:00 allo stadio Ferraris.

Genoa-Empoli: il pronostico

Genoa-Empoli MG 1-3 Casa – Punti importanti per la zona salvezza fra Genoa ed Empoli. I rossoblu in casa vengono da due vittorie consecutive contro Verona e Salernitana, entrambe arrivate per 1-0. Il Grifone segna 9 gol in 6 partite. L’Empoli, dal canto suo, ha raccolto più punti in trasferta (6) che al Castellani (4). I toscani subiscono, però, 14 gol in 6 partite, una media superiore ai 2 a incontro. La giocata Multi Gol 1-3 in favore del Genoa ci sembra la più indicata.

Genoa-Empoli, diretta tv

Genoa-Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).