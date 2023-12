Genoa-Inter: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv 

CalcioWeb

Inter in trasferta in casa del Genoa per blindare la vetta nella sfida del venerdì sera della 18ª Giornata di Serie A. Nell’ultima partita del 2023, i nerazzurri vogliono chiudere un anno solare ricco di gioie con una vittoria che consentirebbe loro di diventare Campioni d’Inverno con una giornata d’anticipo sul finire del girone d’andata.

Vittoria che rischia di essere ancora più pesante visto il big match Juventus-Roma che potrebbe frenare i bianconeri, unica delle inseguitrici ancora ‘a contatto’. Il Genoa, dal canto suo, proverà a vendere cara la pelle nell’ultima gara dell’anno davanti al pubblico di casa. Vediamo i dettagli della sfida.

Genoa-Inter: probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban.

All. Gilardino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.

All. S. Inzaghi

Genoa-Inter: orario

La partita tra Genoa e Inter, valevole per la 18ª Giornata di Serie A, è in programma venerdì 29 dicembre, alle ore 20:45, presso lo stadio “Luigi Ferraris” di Genova.

Genoa-Inter: pronostico

L’Inter ha una ghiotta opportunità per allungare sulla Juventus impegnata nella delicata sfida contro la Roma. Il Genoa, soprattutto in casa, non è una squadra facile da affrontare: 12 i punti raccolti in 8 partite, 4 i risultati utili consecutivi. Ma pronosticare contro questa Inter da 44 punti in 17 partite, 22 dei quali raccolti in trasferta con 7 vittorie e 1 pareggio (miglior rendimento esterno), appare complicato: segno 2.

Genoa-Inter: diretta tv

La partita fra Genoa e Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).