Genoa-Juventus: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Ritorna in campo la Serie A con la 16ª Giornata che si apre questa sera, venerdì 15 dicembre, con l’anticipo fra Genoa e Juventus. Per i bianconeri un’occasione da non sbagliare: una vittorie permetterebbe di passare due notti in vetta e mettere pressione all’Inter impegnata domenica sera sul campo della Lazio. Il Genoa, dopo qualche partita non brillantissima, ci tiene a fare bella figura contro una big.

Genoa-Juventus: probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Messias.

All. Gilardino.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

All. Allegri

Genoa-Juventus: orario

La partita Genoa-Juventus, valida per la 16ª Giornata di Serie A, è in programma venerdì 15 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Genoa-Juventus: pronostico

Ghiotta occasione di sorpasso o aggancio in vetta per la Juventus. I bianconeri sono in ottima forma e soprattutto in fiducia. La trasferta in cassa del Genoa però non è da sottovalutare, nonostante il gap fra le due squadre: la gara giocata contro il Monza, che in pieno recupero stava per trasformarsi in beffa, serve da monito. Scegliamo un comodo Multi Gol 1-3 ospite.

Genoa-Juventus: diretta tv

Genoa-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).