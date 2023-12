“Gente superficiale”: i nomi dei calciatori nel mirino di Mourinho dopo Servette-Roma

CalcioWeb

La sfida di Europa League tra Servette e Roma, valida per la 5ª giornata della fase a gironi, potrebbe portare conseguenze anche sul calciomercato dei giallorossi. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1 e la strada della squadra di Mourinho verso l’accesso diretto agli ottavi di finale si è complicata terribilmente. Gli ospiti non sono stati in grado di mantenere il vantaggio di Romelu Lukaku e in particolar modo l’atteggiamento nel secondo tempo ha fatto infuriare lo Special One.

“C’è gente che ha un atteggiamento sbagliato, che gioca in modo superficiale senza neanche avere una grande storia in Europa e che ha perso un’occasione. Da oggi in poi a chi mi chiederà perché gioca poco gli dirò che lo farà solo quando gli altri saranno morti”, le dichiarazioni di Mourinho.

Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il riferimento principale è nei confronti di Houssem Aouar. Il centrocampista algerino era già finito nel mirino dell’allenatore e adesso la situazione sembra arrivata ai minimi termini. Lo Special One non ha gradito l’ingresso in campo di buona parte dei calciatori con particolare riferimento ai vari Spinazzola, Belotti e Renato Sanches. Infine Celik, autore di un’altra prestazione deludente.