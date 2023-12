CalcioWeb

Continua il programma della Liga spagnola e le squadre sono in campo per una giornata importante valida per il campionato spagnolo. Una gara interessante è quella tra Granada e Bilbao, due squadre chiamate ad un risultato positivo per muovere la classifica.

La partita si sblocca dopo 6 minuti con un gol di Inaki Williams. Poi la gara è stata interrotta. Il motivo? Il malore di un sostenitore sugli spalti.