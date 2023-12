Gubbio-Recanatese posticipata: il motivo

CalcioWeb

Non si gioca la partita del campionato di Serie C Girone B tra Gubbio e Recanatese valida per la 18ª giornata del toneo. Le squadre sono in corsa per la qualificazione ai playoff e si preannuncia una corsa bellissima per i primi 10 posti.

La partita tra Gubbio e Recanatese è stata posticipata. Il motivo? “La Lega Pro, preso atto di quanto disposto nella riunione del Gruppo Operativo Sicurezza con verbale del 16.12.2023 – Legione Carabinieri Umbria – Compagnia di Gubbio nel quale “a seguito del sopralluogo effettuato presso lo stadio” e della verifica dei danni causati “dal forte vento in atto sulla zona” viene rilevato che “l’impianto sportivo non è ritenuto idoneo allo svolgimento della gara Gubbio-Recanatese del 17.12.2023 in condizioni di sicurezza per gli utenti e atleti”, dispone che la gara Gubbio-Recanatese, in programma domenica 17 dicembre 2023 presso lo Stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio (PG), venga rinviata a data da destinarsi”, si legge nel comunicato.