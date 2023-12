Paura in campo, calciatore colpito da arresto cardiaco: è il secondo malore in pochi mesi | VIDEO

CalcioWeb

Momenti di grande paura durante Melilla-Corboba, sfida valida per la giornata della Primera RFEF spagnola. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol realizzato da Jose Calderon dopo 69 minuti. Tre punti importanti per il Cordoba che si porta al terzo posto in classifica.

Apprensione per il calciatore Dragisa Gudelj. Lo scorso 25 marzo il difensore aveva subito un arresto cardiaco durante il match contro il Racing Ferrol, fortunatamente senza gravi conseguenze. Adesso un altro episodio preoccupante: il calciatore è svenuto in campo ed è stato immediatamente trasferito in ospedale. “Gudelj sta bene, è in ospedale per accertamenti medici. Presto nuovi aggiornamenti”, il messaggio del club.

🇷🇸 Dragisa Gudelj (26) vuelve a sufrir una parada cardíaca en pleno partido pero el desfibrilador que le insertaron hace 9 meses le ha salvado la vida. El #Córdoba confirma que el futbolista se encuentra en buen estado. pic.twitter.com/Q450rWlN48 — Mercatosphera (@mercatosphera) December 3, 2023