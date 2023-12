Infortunio Dybala, prova il recupero per la Juventus: le ultimissime

CalcioWeb

È corsa contro il tempo per il recupero dall’infortunio di Paulo Dybala. Galvanizzata dal successo contro il Napoli, la Roma vorrebbe chiudere il 2023 con un secondo risultato utile contro un’altra big come la Juventus nella gara del prossimo weekend. E la presenza della ‘Joya’ sarebbe di grande aiuto. Infortunatosi al flessore della coscia sinistra contro la Fiorentina, l’argentino è stato costretto a saltare le ultime 2 partite ma vuole provare a giocare la gara da ex.

Infortunio Dybala: le ultime sul recupero

Fuori con Bologna e Napoli in Serie A, out anche con lo Sheriff Tiraspol nell’impegno di Europa League, Dybala proverà a recuperare per la gara contro la Juventus. Difficile vederlo in campo nell’11 di partenza di Mourinho. Ma se l’argentino sarà pienamente recuperato, potrebbe entrare nel secondo tempo dalla panchina.