Infortunio Leao: “sto bene e non ho dolore”, perchè non torna in campo?

C’è un Milan con e un Milan senza Rafael Leao. Nonostante le vittorie contro Fiorentina e Frosinone, nelle quali l’attacco del Milan ha comunque funzionato senza il portoghese, è chiaro che con il numero 10 a sinistra il tridente rossonero incute tutt’altro timore negli avversari.

L’infortunio di Leao

Leao è fermo dalla sfida contro il Lecce della 12ª Giornata, appena 10 minuti in campo, poi una smorfia di dolore e il cambio: lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Con la sosta di mezzo, l’obiettivo (forse utopistico) era provare a recuperarlo per il Borussia Dortmund, poi per la gara successiva contro il Frosinone, rientro slittato, a detta di Pioli, contro l’Atalanta.

Quando torna Leao?

Quella espressa dal tecnico rossonero è più una speranza. Ad oggi, seppur, manchino ancora diversi giorni, c’è grande incertezza sulla possibilità che Leao rientri tra i titolari, non è detto neanche che sia tra i convocati.

Le parole rilasciate dall’esterno portoghese al Gran Galà AIC 2023 di ieri sera fanno delineano uno scenario di gestione prudente e conservativa. “Mi sento bene e non ho dolore. – ha dichiarato – La lesione non è grave, ma non si deve rischiare perché il campionato è lungo stiamo lavorando insieme allo staff medico con l’obiettivo di tornare al 100% per aiutare la squadra che sta facendo bene“.

Leao non sente dolore, ma il Milan non vuole rischiare. Il rientro sembra imminente, ma finchè lo staff medico rossonero non sarà sicuro di non incorrere in eventuali ricadute, vista anche la situazione infermeria in casa rossonera, Leao resterà a guardare i suoi compagni senza rischiare nulla.