Infortunio Nico Gonzalez, l’esito degli esami: tempi di recupero lunghi

Dall’infermeria arrivano brutte notizie per la Fiorentina. L’uscita in lacrime nel primo tempo della sfida contro il Ferencvarosi era stata un pessimo segnale, il report medico di Nico Gonzalez ha confermato le brutte sensazioni sull’infortunio. Vincenzo Italiano dovrà fare a meno della sua stella per diverse settimane.

Infortunio Nico Gonzalez: entità e tempi di recupero

“Nico Gonzalez, a seguito dell’infortunio occorso nella gara di Conference League con il Ferencvaros, ha riportato una lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane“. Il calciatore dovrà stare fermo per circa 45-60 giorni. Salterà le gare contro Verona, Monza e Torino nel 2023, probabilmente anche alcune gare del 2024 compresa la Supercoppa italiana.