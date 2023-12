Inter, l’analisi sul bilancio: le ultime cessioni hanno evitato spiacevoli conseguenze

CalcioWeb

I risultati in campo sono stati entusiasmanti, un pò meno quelli dal punto di vista economico. Stiamo parlando dell’Inter, in testa alla classifica del campionato di Serie A e in corsa per la Champions League. Il club nerazzurro si trova a dover affrontare una situazione finanziaria complessa che mette in discussione le prossime mosse e addirittura il futuro del club.

La gestione finanziaria è diventata una sfida sempre più ardua, con una perdita di oltre 80 milioni di euro registrata al 30 giugno del 2023 e una cifra debitoria che avrebbe superato addirittura gli 800 milioni di euro.

Le cessioni di Onana e Brozovic: un sospiro di sollievo per le casse del club

Per evitare ulteriori complicazioni finanziarie, l’Inter ha dovuto prendere decisioni difficili dal punto di vista sportivo. Le cessioni di calciatori come Marcelo Brozovic all’Al Nassr e André Onana al Manchester United hanno portato entrate di quasi 70 milioni di euro e hanno contribuito a scongiurare spiacevoli sorprese. Non è una situazione nuova in casa Inter e il riferimento è principalmente ai sacrifici del passato con le cessioni di Lukaku e Hakimi. La squadra continua ad indebolirsi, ma i risultati sono nel complesso positivi merito di una gestione all’altezza del dirigente Marotta e dell’allenatore Simone Inzaghi.

È innegabile che i risultati sportivi siano stati un salvavita per l’Inter. La finale di Champions League raggiunta nella stagione precedente contro il Manchester City ha permesso al club di compensare in parte le perdite finanziarie. Il successo sul campo ha generato entusiasmo tra i tifosi e ha portato ad aumenti delle entrate da biglietteria, merchandising e diritti televisivi.

Il futuro incerto dell’Inter

Nonostante le vittorie e gli sforzi finanziari, l’Inter non può permettersi di fare passi più lunghi della gamba. Il debito rimane una minaccia costante e la possibilità di cessione del club è sempre più probabile. Il club si è già mosso per migliorare la squadra a gennaio ma ulteriori sacrifici dal punto di vista economico sono da escludere. E la prossima estate potrebbe regalare spiacevoli sorprese in uscita con Lautaro Martinez indiziato numero uno all’addio in caso di offerta irrinunciabile.