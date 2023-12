Inter, mossa sul calciomercato: individuato il sostituto di Cuadrado

CalcioWeb

L’Inter si prepara a regalare due innesti sul calciomercato invernale con il chiaro obiettivo di avvicinarsi alla vittoria dello scudetto e raggiungere un risultato importante anche in Champions League. E’ andato in scena un summit con Simone Inzaghi e la dirigenza è pronta a puntellare la rosa con l’arrivo di due calciatori: un esterno destro e un attaccante.

L’arrivo di Cuadrado non ha portato i frutti sperati, l’ex Juventus ha giocato poco ed è reduce da un grave infortunio. L’Inter si è messa in moto per definire l’arrivo del sostituto ed il nome interessante è quello di Tajon Buchanan.

Chi è Tajon Buchanan

Tajon Buchanan è un calciatore canadese, calciatore del Bruges e della nazionale canadese. Gioca nel ruolo di ala destra ed è in grado di disimpegnarsi a centrocampo e in posizione avanzata. Si tratta di un calciatore veloce, bravo a saltare l’uomo e pericoloso anche in fase di assist e gol.

La prima esperienza della carriera è stata al Sigma FC, poi il passaggio al N.E. Revolution. La definitiva consacrazione si è registrata al Bruges. Adesso potrebbe passare all’Inter nel ruolo da esterno di centrocampo nel 3-5-2.