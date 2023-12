Inter, emergenza in attacco: si ferma Sanchez per infortunio

CalcioWeb

L’attacco dell’Inter è sempre più ridotto all’osso. Si avvicina il match della 16ª giornata del campionato di Serie A contro la Lazio in uno scontro fondamentale per le zone alte della classifica. I nerazzurri, reduci dall’impegno in Champions League, hanno l’occasione di allungare in classifica dopo il pareggio della Juventus contro il Genoa.

Arrivano pessime notizie dall’infermeria. Secondo le ultime notizie il tecnico Simone Inzaghi non potrà contare sulle prestazioni di Alexis Sanchez. Il cileno ha accusato un affaticamento muscolare e non sarà della partita. Obbligata la coppia d’attacco Lautaro-Thuram con Arnautovic unica alternativa.