Inter-Lecce: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Missione riscatto. Si avvicina l’inizio della 17ª giornata del campionato di Serie A e l’Inter si prepara al rientro in campo per dimenticare la clamorosa eliminazione agli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna. I nerazzurri sono i netti favoriti per la vittoria dello scudetto e nell’ultima giornata si è registrata una prima fuga. Di fronte il Lecce, una squadra pienamente in lotta per evitare la retrocessione.

Inter-Lecce: probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Cuadrado, De Vrij, Dumfries, Sanchez

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Blin; Strefezza, Piccoli, Banda.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Almqvist, Dorgu

Inter-Lecce: l’orario

Inter-Lecce, valida per la 17ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 23 dicembre, alle ore 18:00, allo stadio San Siro.

Inter-Lecce: il pronostico

Sarà, in ogni caso, un Natale da prima in classifica per l’Inter. Ma i nerazzurri non ci vogliono neanche pensare a un risultato diverso dalla vittoria. Anche con il dubbio Lautaro in attacco. Anche contro un Lecce che viene da 7 punti raccolti nelle ultime 5 giornate nelle quali non ha mai perso. Anche (e soprattutto) dopo il ko in Coppa Italia. Scegliamo l’1 fisso.

Inter-Lecce: la diretta tv

Inter-Lecce sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).