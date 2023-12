Inter-Napoli, Bergomi sul contatto Lautaro-Lobotka: “non vedo un fallo clamoroso”

CalcioWeb

Continuano ad arrivare reazioni sulla partita Napoli-Inter del campionato di Serie A e nel mirino sono finite le decisioni arbitrali. L’azione del gol del vantaggio di Calhanoglu ha suscitato un acceso dibattito tra gli appassionati di calcio e gli esperti. Prima dell’1-0 a favore dell’Inter, c’è stato un contatto tra l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez e il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka.

Martinez sembrava aver stretto Lobotka mentre entrambi si trovavano in caduta, e l’arbitro ha deciso di lasciare correre l’azione senza fischiare un fallo.

Le dichiarazioni di Bergomi

Beppe Bergomi, commentando l’episodio, ha sottolineato la tendenza degli arbitri a lasciare correre situazioni di contatto in alcune zone del campo. Ha dichiarato: “tendenzialmente gli arbitri su questo tipo di contatto, giusto o sbagliato, lasciano correre, soprattutto in queste zone del campo. Qui in caduta Lautaro Martinez cintura Lobotka, ma non vedo un fallo clamoroso”, le parole a Sky.

Le parole di Bergomi riflettono la complessità delle decisioni arbitrali nel calcio, in particolare quando si tratta di situazioni di contatto che possono essere interpretate in modi diversi. La sua opinione mette in luce quanto sia soggettivo il giudizio degli arbitri e quanto possano variare le interpretazioni delle stesse azioni.