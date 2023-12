Inter, lo scherzo di Thuram a Pavard è virale: che rincorsa per ‘vendicarsi’ | VIDEO

CalcioWeb

Un gruppo sano, unito e proiettato verso il bersaglio grosso. Il segreto dietro i successi dell’Inter è anche questo. Ieri un 4-0 perentorio all’Udinese, il controsorpasso alla Juventus e il primo posto in classifica blindato per un’altra giornata. A fine partita il saluto alla curva e un episodio diventato ben presto virale.

Lo scherzo di Thuram a Pavard

Marcus Thuram, uomo in più di questo inizio di stagione dell’Inter, deve essere, evidentemente, anche un gran burlone. L’attaccante francese ha preso di mira il connazionale Benjamin Pavard e lo ha fatto diventare vittima di uno scherzo che ha fatto il giro dei social.

Pavard, attualmente infortunato, è andato a salutare la curva a fine gare insieme ai compagni. Il difensore ha rivolto un lungo applauso ai suoi tifosi, con il viso rivolto verso la curva mentre camminava all’indietro. A quel punto, Thuram ha deciso di mettersi a gattoni dietro di lui per farlo cadere in maniera goffa davanti a tutti.

Nonostante qualche avvertimento dalla curva, tifosi comprensibilmente ‘spaventati’ viste le condizioni fisiche di Pavard, lo scherzo è riuscito in pieno. Il difensore francese però, evidentemente sulla via del recupero, si è alzato prontamente e ha rincorso il compagno per ‘vendicarsi’. Una volta raggiunto, il tutto è finito fra risate e abbracci.

Pavard sotto la curva.

Cammina all’indietro, e Thuram si mette dietro per farlo a scaletta.

La curva grida per avvertirlo, lui cade: silenzio per paura si sia fatto male.

Finisce con Thuram e Pavard che si rincorrono prendendosi a schiaffazzi per scherzopic.twitter.com/w12GqX2e9q — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 9, 2023