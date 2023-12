Israele, Puma non sarà più lo sponsor: il motivo non è collegato alla guerra

CalcioWeb

Puma ha deciso si sospendere la fornitura per le divise da gioco della Nazionale israeliana, a partire dal 2024. La decisione è stata comunicata proprio dalla casa di abbigliamento sportivo.

Come riferisce il Financial Times, la decisione di non estendere il contratto “non è collegata alla guerra, ma parte integrante di una nuova politica aziendale che punta a una maggiore selettività dei propri partner. Insomma, è una strategia finanziaria. Seguendo il concetto di “fewer-bigger-better”, ossia meno, più grandi, migliori. Per lo stesso motivo, Puma smetterà di produrre anche le divise della Serbia”.