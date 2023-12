Impresa dell’Italia femminile in Nations League: l’emozione di Soncin | VIDEO

CalcioWeb

Grande impresa dell’Italia femminile in Nations League, in grado di vincere con il netto risultato di 3-0 contro la Svizzera, firmato dalla rete nel primo tempo di Giugliano e dai sigilli nella ripresa di Salvai e Caruso. L’Italia allunga in classifica sulla Svezia e non dovrà passare dallo spareggio.

“Un’emozione indescrivibile queste grandi prestazioni ci fanno capire l’enorme potenziale del gruppo. Ho creduto nell’impresa dal primo minuto in cui ho conosciuto le ragazze, con loro viviamo uno scambio di emozioni continue che solo l’azzurro può regalarti. Hanno lottato, dimostrato grande orgoglio e attaccamento alla maglia. Ringraziamo Parma per la grande accoglienza e per l’atmosfera che c’era stasera. Uno dei nostri obiettivi è quello di riportare entusiasmo attorno a questa Nazionale”, le parole dell’allenatore Soncin, visibilmente emozionato.

– giornalista: “lei ha davvero gli occhi lucidi, avrebbe mai pensato nella sua vita precedente di emozionarsi così per il calcio femminile?”

– Soncin: “no, ma non è calcio femminile, È CALCIO”. quest’uomo sta facendo tanto per il movimento, in campo e fuori.

Grazie Mister! pic.twitter.com/iFvSxF9Iz4 — clarissa insolia (@avvclarinsolia) December 5, 2023