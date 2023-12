Juventus-Frosinone: un altro affare di calciomercato in dirittura d’arrivo

CalcioWeb

Dopo Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea, le squadre Juventus e Frosinone sono pronte a definire un’altra operazione di calciomercato. La compagine di Di Francesco è una delle sorprese più belle in stagione, in campionato è in grado di raggiungere una salvezza tranquilla e in Coppa Italia è reduce dall’impresa agli ottavi di finale contro il Napoli.

Si avvicina l’inizio della sessione invernale ed è in dirittura d’arrivo in passaggio in prestito al Frosinone del difensore Dean Huijsen. Il tecnico Di Francesco si è dimostrato in grado di valorizzare i talenti ed un altro affare con i bianconeri è in fase avanzata.

L’olandese è un classe 2005 ed è considerato un calciatore di grande prospettiva. Si tratta di un difensore centrale, fortissimo fisicamente e bravo anche in fase di impostazione. E’ dotato di un grande tiro. Si è dimostrato un valore aggiunto con la maglia della Juventus Next Gen, adesso il probabile prestito al Frosinone.