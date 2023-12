Juventus, infortuni Locatelli e Alex Sandro: diagnosi e tempi di recupero

CalcioWeb

Dopo il successo per 1-2 sul campo del Frosinone, la Juventus attendeva di avere buone notizie anche dall’infermeria. Se, infatti, il campo aveva portato in dote 3 punti importanti per non perdere terreno dall’Inter capolista, serviva anche un responso positivo dallo staff medico in merito agli infortuni di Manuel Locatelli e Alex Sandro, al fine di non perdere due giocatori importanti nelle rotazioni di Max Allegri.

Infortuni Locatelli e Alex Sandro: diagnosi e tempi di recupero

Nella mattinata odierna i due si sono sottoposti a esami clinici che, per la gioia dei tifosi bianconeri, hanno dato notizie confortanti. Niente di grave per entrambi. La conferma arriva dal comunicato diramato dalla società: “Manuel Locatelli, a seguito del trauma contusivo riportato ieri nel corso della gara contro il Frosinone, è stato sottoposto questa mattina presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso fratture e confermato una forte contusione muscolare dell’obliquo interno destro.

Per Alex Sandro la risonanza effettuata alla coscia posteriore destra ha escluso lesioni muscolari e ha evidenziato un sovraccarico del bicipite femorale. Le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno“.

Recupero monitorato day by day: i due potrebbero essere tenuti precauzionalmente a riposo per la gara contro la Roma per poi tornare arruolabili nei primi impegni del 2024 in Coppa Italia o campionato entrambi contro la Salernitana.