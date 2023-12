Juventus, Moise Kean in versione cantante: pubblicato il suo primo singolo “Outfit” | VIDEO

CalcioWeb

Moise Kean è chiamato a trascinare la Juventus nella corsa scudetto, adesso il suo nome è salito alla ribalta anche per un altro motivo. Il calciatore bianconero è uno dei giovani talenti del calcio italiano, noto per la sua velocità, abilità e capacità di segnare gol importanti. Tuttavia, il suo interesse per la musica è emerso di recente, mostrando un lato creativo diverso dal calcio.

L’annuncio del suo primo singolo “Outfit” ha catturato l’attenzione dei media e dei fan, che sono stati curiosi di scoprire questo nuovo aspetto dell’attaccante. Moise Kean sembra essere determinato a esplorare ulteriormente il mondo della musica e potrebbe continuare a pubblicare nuova musica in futuro. La sua carriera calcistica è ancora in crescita, e la sua abilità nel segnare gol rimane la sua principale priorità.

L’annuncio di “Outfit” rappresenta un altro esempio di come i calciatori possano trovare sfide e interessi al di fuori del campo da calcio. Moise Kean sta seguendo la sua passione per la musica, e molti tifosi sono curiosi di vedere cosa riserverà il futuro per questo talento del calcio.