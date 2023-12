Juventus di corto muso: Gatti graffia il Napoli e riporta i bianconeri in vetta | CLASSIFICA

CalcioWeb

La Juventus vince anche contro il Napoli e fa sempre più paura per la corsa scudetto. Successo di corto muso, marchio di fabbrica di Massimiliano Allegri, nel big match che ha aperto la 15ª giornata del campionato di Serie A. La partita è stata scoppiettante e nell’arco dei 90 minuti si sono registrate tante occasioni da gol. I bianconeri sono stati concreti, gli azzurri al contrario hanno fallito clamorose occasioni da gol.

La Juventus si schiera con Vlahovic e Chiesa, gli azzurri rispondono con Politano, Kvara e Osimhen. L’avvio di partita dei bianconeri è importante, trascinato dal solito Chiesa. In avvio si fa vedere Vlahovic, poi la risposta del Napoli. Kvara si divora il gol del vantaggio, poi Szczesny è miracoloso su Di Lorenzo. Nella ripresa la Juventus passa: cross perfetto di Cambiaso e colpo di testa vincente del difensore Gatti.

Il Napoli trova il pareggio ma il gol di Osimhen viene annullato giustamente per fuorigioco. Il risultato non cambia più, la Juve vince 1-0 e torna in vetta alla classifica.

La classifica

Juventus 36

Inter 35

Milan 29

Roma 24

Napoli 24

Fiorentina 23

Bologna 22

Atalanta 20

Lazio 20

Torino 19

Monza 18

Frosinone 18

Lecce 16

Genoa 15

Sassuolo 15

Udinese 12

Empoli 11

Verona 10

Cagliari 10

Salernitana 8