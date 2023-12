Juventus, nuova indagine della Procura di Roma sul bilancio 2022: la situazione

CalcioWeb

La Juventus è tornata al successo nel campionato di Serie A (1-2 al Frosinone) e si è confermata in corsa per la vittoria dello scudetto. Continuano a tenere banco le situazioni fuori dal campo, in particolar modo sulla condizione economica del club.

La Procura di Roma ha avviato un nuovo fascicolo sul bilancio al 30 giugno del 2022 dei bianconeri. Nel procedimento, che vedrebbe coinvolti gli ex vertici della Juventus, finiranno gli atti che la Procura ha chiesto di acquisire il 6 dicembre scorso.

In una nota la società aveva specificato che a Roma “pendono indagini in relazione a esponenti aziendali per la fattispecie di cui all’art. 2622 codice civile (false comunicazioni sociali, ndr) in ordine al bilancio al 30 giugno 2022. La società non risulta indagata”.