Juventus-Roma: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La 18ª Giornata del campionato di Serie A, ultima del 2023 e penultima del girone d’andata, si chiude con un big match. La Juventus, in piena corsa scudetto, distante 4 punti dall’Inter, affronta la Roma che dopo il successo sul Napoli ha visto lievitare le proprie chance di riagguantare il quarto posto e il conseguente pass per la Champions League. Vediamo i dettagli della sfida.

Juventus-Roma: probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

Juventus-Roma: orario

Juventus-Roma, partita valevole per la 18ª Giornata di Serie A, andrà in scena sabato 30 dicembre, alle ore 20:45, all'”Allianz Stadium” di Torino.

Juventus-Roma: pronostico

Big match che chiude la 18ª Giornata e il 2023 della Serie A. La Juventus non vuole perdere terreno dall’Inter, la Roma è in scia per un posto Champions. Due squadre dalle filosofie simili, con due allenatori che curano molto la fase difensiva. Ci aspettiamo una partita bloccata, magari decisa da un episodio. Diamo fiducia all’imbattibilità casalinga della Juventus con l’1X + Under 4.5.

Juventus-Roma: diretta tv

Juventus-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).