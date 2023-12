Kane lascia l’hotel di Monaco e trova casa: il conto da pagare è esorbitante

CalcioWeb

Fin dal suo trasferimento estivo dal Tottenham al Bayern Monaco, Harry Kane ha scelto di alloggiare presso il Vier Jahreszeiten Kempinski, lussuosissimo hotel di Monaco nel quale si è sistemato, insieme alla famiglia, in attesa di trovare casa. Tra allenamenti, partite e trasferte, il calciatore non è riuscito a trovare una sistemazione e visti i comfort dell’albergo che ha garantito a lui e alla sua famiglia ogni servizio possibile, ha deciso di prolungare il suo soggiorno per 4 mesi.

L’addio e il conto esorbitante

Adesso per Kane è arrivato il momento di salutare. Con una foto postata sui social insieme a tutto lo staff, il bomber inglese ha ringraziato l’hotel e tutti i suoi dipendenti per averlo fatto sentire a casa. “Ora è tempo di trovare un posto per me e la mia famiglia – ha scritto il bomber su X – un ringraziamento speciale a tutti quelli che mi hanno fatto sentire a casa. Thomas Müller era sempre più preoccupato che avessi poco spazio“.

Secondo i tabloid britannici, la suite di Kane aveva il costo di 11.000 euro a notte: calcoli alla mano, il conto da pagare ha superato il milione di euro!