Lazio-Cagliari: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

La 14ª giornata del campionato di Serie A regala una sfida interessante tra Lazio e Cagliari. La squadra di Maurizio Sarri si è riscattata in Champions League ma in Italia la situazione è ancora delicata: i biancocelesti occupano l’11ª posizione e sono reduci dalla brutta sconfitta contro la Salernitana. La compagine di Ranieri è in netta ripresa ed è chiamata a continuare la striscia di risultati dopo il pareggio contro il Monza.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Casale, Romagnoli, Zaccagni

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Luvumbo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Capradossi, Di Pardo, Rog

Lazio-Cagliari: orario

La sfida di Serie A Lazio-Cagliari, valida per 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 2 dicembre, alle 18:00 allo stadio Olimpico.

Lazio-Cagliari: pronostico

La vittoria in Champions League, con annesso passaggio agli ottavi, ha dato una grande iniezione di fiducia alla Lazio che adesso vuole dare continuità anche in campionato. Quale migliore occasione per spezzare la streak di 2 sconfitte consecutive se non quella di affrontare il Cagliari, ultimo in classifica, fra le mura amiche dell’Olimpico? Vietato sbagliare: 1 fisso.

Lazio-Cagliari: diretta tv

Lazio-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).